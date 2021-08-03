Netflix назвал исполнителя роли Вронского в российском сериале «Анна К»

Российское отделение стримингового сервиса Netflix назвало имя исполнителя роли графа Алексея Вронского в находящемся в производстве сериале «Анна К» — первом российском проекте компании.

До этого имя актера держалось в тайне. «Внимание всем, кто раскладывал карты таро в комментариях и гадал, кто будет Вронским в новом сериале «Анна К». Смотрите фото и запоминайте имя: Роман Васильев. Уже ушли гуглить?» — написали представители Netflix в Instagram.

О том, что в России начались съемки первого оригинального отечественного сериала Netflix «Анна К», стало известно в конце июля. Другие главные роли в современной адаптации романа Льва Толстого «Анна Каренина» исполнят Светлана Ходченкова (Анна Каренина), Федор Бондарчук (Алексей Каренин), Юлия Александрова (Дарья Облонская), Гоша Куценко (Степан Облонский), Юра Борисов (Константин Левин), Дарья Верещагина (Екатерина Щербатская), Александр Цыпкин (Сергей Кознышев) и Татьяна Догилева (Агафья Михайловна).