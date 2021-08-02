Алентова выйдет на сцену впервые после COVID-19 и смерти Меньшова

Народная артистка России Вера Алентова сыграет в спектаклях 11 и 12 августа в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

Спектакль «Семейка Краузе» с Алентовой в главной роли будет показан 11 августа. Эту комедию российского драматурга Александра Коровкина поставила режиссер Надежда Аракчеева.

12 августа в театре покажут спектакль «Ложные признания» режиссера Евгения Писарева, где кроме Алентовой играют Виктория Исакова, Борис Дьяченко и Андрей Заводюк.

Веру Алентову в конце июня госпитализировали с ее супругом, режиссером Владимиром Меньшовым. У них диагностировали коронавирус. Режиссер умер от последствий инфекции 5 июля.

Народного артиста РСФСР, режиссера Владимира Меньшова похоронили на Новодевичьем кладбище 9 июля. Алентову выписали из больницы за день до похорон супруга.