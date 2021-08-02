На федеральном канале вакцинацию прорекламировали гадалки

На федеральном канале ТВ3 вакцинацию прорекламировали гадалки и ясновидящие, сообщает издание Znak.

На канале вышел социальный ролик, в котором люди приходят к гадалкам с просьбой узнать будущее и помочь. Ясновидящие заявляют, что «будущее закрыто», и это пугает их клиентов. «Но мы в силах защитить себя, вакцинируйтесь!» — говорит голос за кадром. Гадалки после этого заверяют, что после вакцинации «судьба определится».

Ранее сообщалось, что актриса Шерон Стоун оказалась под угрозой увольнения из предстоящего кинопроекта из-за того, что она агитирует вакцинацию от COVID-19 на съемочной площадке. Сейчас Стоун баллотируется в национальный совет директоров SAG-AFTRA (Гильдия киноактеров США) и делает медицинское страхование одним из приоритетных направлений своей кампании, особенно в свете пандемии COVID-19.