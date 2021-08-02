В МХАТ им. Горького опровергли бойкот актеров из-за роли Бузовой

В МХАТ имени Горького опровергли «Газете.Ru» появившуюся в СМИ информацию, что актеры театра якобы объявили руководству бойкот из-за участия Ольги Бузовой в одном из спектаклей. Согласно пресс-секретарю МХАТа Виктории Мусиной-Пушкиной, данные слухи являются «дезинформацией».

«Нам ничего не известно об этом бойкоте. Театр в данный момент находится в отпуске. Только 31 августа будет сбор труппы, когда все наши актеры вернутся после каникул и будут готовиться к следующему сезону. Кто объявил этот бойкот, когда, в каком это было представлено виде и что это за «неуловимый Джо» — нам это неизвестно, — сказала она. — Пиар с нашей стороны таким образом невозможен, хотя бы по той причине, что мы находимся в отпуске».

Премьерные показы «Чудесного грузина» драматурга Андрея Назарова и режиссера-постановщика Ренаты Сотириади с участием Бузовой прошли 11 и 12 июня. Телеведущая исполнила роль певицы кабаре Беллы Шанталь, которая становится шпионкой и спасает Сталина. В конце июля представители театра говорили «Газете.Ru», что постановка с Бузовой обязательно вернется на сцену театра.