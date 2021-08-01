Звезда «Дикого ангела» Джино Ренни умер от коронавируса

Итальянский актер и певец Джино Ренни скончался в возрасте 78 лет из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте аргентинского телеканала TN.

«Удачной поездки, дорогой, настоящий друг, спутник тысячи чудесных мгновений. Я очень тебя люблю, буду скучать по тебе», — поделился продюсер Густаво Янкелевич.

В публикации отмечается, что актер был госпитализирован с коронавирусом в день своего рождения 7 июня. За несколько дней до этого он привился вторым компонентом вакцины.

Ренни родился в итальянском городе Калабрия в 1943 году под именем Луиджи Мелиени Молло. В возрасте трех лет вместе с родителями он переехал в Буэнос-Айрес.

Российским зрителям Ренни больше всего известен по роли Рамона Гарсия Парапучино в телесериале «Дикий Ангел».

Ранее известный американский актер Джей Пикетт умер во время съемок фильма «Долина сокровищ». Артисту было 60 лет. По словам сопродюсера фильма Джима Хеффела, Пикетт скончался во время подготовки к съемкам одной из сцен фильма. Точная причина смерти актера неизвестна.