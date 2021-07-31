Автор песни «Носики-курносики» умер от COVID-19

На 81-м году жизни скончался советский и российский композитор Борис Емельянов, автор популярной песни «Носики-курносики». Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на его дочь Наталью.

До этого у композитора диагностировали коронавирусную инфекцию.

Планируется, что прощание с маэстро состоится в субботу, 31 июля, в траурном зале Николо-Архангельского кладбища Москвы.

Борис Михайлович Емельянов умер 27 июля, ему было 80 лет. Планируют похоронить Емельянова недалеко от могилы российской певицы Жанны Фриске.

Борис Емельянов родился 20 апреля 1941 года в Хабаровском крае. Его отец работал машинистом на железной дороге. Детство и отрочество Емельянов провел в Кокчетавской области, в Казахстане. Музыкой он стал интересоваться рано. Первый опыт сочинения мелодий проявился у Бориса в студенческие годы.

Обрел известность Емельянов, когда в 1978-м году на Центральном телевидении «Носики-курносики» его авторства прозвучали в исполнении Валентины Толкуновой.