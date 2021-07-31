Джерард Батлер заявил, что ему не доплатили 10 млн долларов и подал в суд

Голливудский Актер Джерард Батлер подал в суд на киностудии Nu Image, Millennium Media и Padre Nuestro Productions. Он считает, что доход, полученный за съемки в ленте «Падение Олимпа», был занижен и ему не доплатили 10 млн долларов, передает Variety.

По мнению артиста, доход от проката фильма, выпущенного в 2013 году, серьезно занизили.

Иск рассмотрит Высший суд Лос-Анджелеса. Из него следует, что Батлер не получил часть денежных средств, так как скрывались полученные от проката в Соединенных Штатах доходы. Утверждалось, что 8 млн долларов получили сами руководители студий. Информация об этом была выявлена при независимом аудите.

Юристы Батлера обвиняют студии в мошенничестве. По соглашению актера со студией, ему полагались проценты от доходов, заработанные при прокате.

В 2013 году картина «Падение Олимпа» в мировом прокате собрала 170 млн долларов. Затем Батлер снялся в следующих частях франшизы — «Падение Лондона» и «Падение Ангела». Они вышли на большие экраны в 2016 и 2019 годах соответственно.

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