Названы самые популярные зарубежные писательницы современности

Самыми популярными современными зарубежными писательницами за последние 10 лет стали Анна Тодд, Джоан Роулинг и Э. Л. Джеймс, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса электронных и аудиокниг «ЛитРес».

«Пальма первенства принадлежит американской писательнице Анне Тодд, автору популярной серии романов «После». Книги, рассказывающие об отношениях застенчивой Тессы и самоуверенного Хардина, не раз становились бестселлерами New York Times и были успешно экранизированы. Второе место — у Джоан Роулинг, сочинившей сагу о Гарри Поттере», — рассказали в пресс-службе сервиса.

Отмечается, что серия книг о Гарри Потере была издана тиражом более 500 млн экземпляров.

Третье место заняла автор трилогии «50 оттенков» Э.Л. Джеймс. По мотивам книг были сняты одноименные фильмы с Дакотой Джонсон и Джейми Дорнаном.

В топ-5 также вошли писательница Элизабет Гилберт – автор бестселлеров «Есть, молиться, любить» и «Город женщин» и лауреат Пулитцеровской премии за роман «Щегол» Донна Тартт.

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