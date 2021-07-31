Российский комик, телеведущий Павел Воля рассказал, на что тратит свою зарплату. Об этом он сказал на YouTube-шоу своей супруги Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка».

По словам Воли, он не умеет копить деньги и все заработанные средства тратит на Ляйсан, — покупает ей платья, «чтобы она красивая на кухне снималась, дорогие украшения».

Телеведущий поделился, что влюбился в спортсменку благодаря ее хозяйственности. Комик рассказал, как Утяшева однажды пришла к нему домой, увидев холостяцкую квартиру, «прибралась и приготовила суп». Ведущий заявил, что в тот момент понял, что фигуристка станет его женой.

Воля и Утяшева поженилась в ноябре 2012 года. В 2013-м у них родился сын Роберт, а в 2015-м — дочь София.

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