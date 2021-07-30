Стало известно, сколько хранится на счету Сергея Зверева

Российский шоумен Сергей Зверев, который примет участие в выборах в Госдуму от Бурятии, следует из данных Центризбиркома.

На счету представителя партии «Зеленые» хранится сумма в размере 303,8 тыс. рублей. По данным декларации, кандидат также владеет двумя квартирами в Москве площадью 55,6 и 94,7 квадратных метра.

Зверев также указал источники дохода — «Российское Авторское Общество», «ТВ ХИТ», «Комеди Клаб Продакшн» и Сбербанк.

В начале июля стало известно, что Зверев баллотируется в Госдуму — его попросили участвовать те, кто следил за его экологическими инициативами.. Выборы пройдут 17–19 сентября 2021 года.

Ранее Зверев снял клип на гимн Бурятии.