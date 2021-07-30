Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Российский экипаж МКС перешел на модуль «Наука» 21:32
Волейболист сборной России назвал причину поражения от Франции в матче ОИ 21:32
Олимпийской чемпионке из Росгвардии присвоили звание лейтенанта 21:21
Более 144 тыс. москвичей приняли участие в тестировании онлайн-голосования 21:18
В Берлине четыре человека получили ранения в перестрелке 21:17
Операторы техосмотра предложили ввести гибкие тарифы на проверку автомобилей 21:17
Овечкин рассказал об эмоциях от подписания нового контракта... 21:14
Минэнерго призвало к ускоренному запуску процедуры запрета экспорта бензина 21:05
Павел Воля рассказал о трудностях в Comedy Club 21:05
Астронавт Базз Олдрин показал таможенную декларацию, заполненную по возвращению... 20:58

Стало известно, сколько хранится на счету Сергея Зверева

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Российский шоумен Сергей Зверев, который примет участие в выборах в Госдуму от Бурятии, следует из данных Центризбиркома.

На счету представителя партии «Зеленые» хранится сумма в размере 303,8 тыс. рублей. По данным декларации, кандидат также владеет двумя квартирами в Москве площадью 55,6 и 94,7 квадратных метра.

Зверев также указал источники дохода — «Российское Авторское Общество», «ТВ ХИТ», «Комеди Клаб Продакшн» и Сбербанк.

В начале июля стало известно, что Зверев баллотируется в Госдуму — его попросили участвовать те, кто следил за его экологическими инициативами.. Выборы пройдут 17–19 сентября 2021 года.

Ранее Зверев снял клип на гимн Бурятии.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Два золота и скандал в плавании: как завершился седьмой день Олимпиады
Итоги российской сборной на Олимпиаде в Токио 30 июля
Авария на химкомбинате под Ростовом-на-Дону: шестеро в реанимации, один погиб
Стало известно о гибели одного из рабочих после аварии на химкомбинате «Каменский»
«Знаешь ли ты»: как песня связала «Спартак» и МакSим
Эксперт объяснил, почему песня МакSим стала популярна среди фанатов «Спартака»
Иммунолог оценил шансы заразиться коронавирусом без перчаток
Рогозин назвал возможную причину нештатного включения двигателей «Науки»
Лукашенко предложил отправить печенье Тихановской
Медуз увозят с украинского пляжа на тракторных прицепах
Новости и материалы
Российский экипаж МКС перешел на модуль «Наука»
Волейболист сборной России назвал причину поражения от Франции в матче ОИ
Олимпийской чемпионке из Росгвардии присвоили звание лейтенанта
Более 144 тыс. москвичей приняли участие в тестировании онлайн-голосования
В Берлине четыре человека получили ранения в перестрелке
Операторы техосмотра предложили ввести гибкие тарифы на проверку автомобилей
Овечкин рассказал об эмоциях от подписания нового контракта с «Вашингтоном»
Минэнерго призвало к ускоренному запуску процедуры запрета экспорта бензина
Павел Воля рассказал о трудностях в Comedy Club
Астронавт Базз Олдрин показал таможенную декларацию, заполненную по возвращению с Луны
«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче 2 тура РПЛ
Мясников высказался об отмене перчаточного режима
В Telegram появились новые функции
Соседи и знакомые самарской школьницы рассказали, какой она была
На крышах патрульных машин установят камеры, выявляющие злостных нарушителей
Известна зарплата, которую предложили Черчесову за работу в сборной Ирака
Путин подписал указ о создании межведомственной комиссии по историческому просвещению
«Реал», «Ювентус» и «Барселона» сделали новое заявление по Суперлиге
Все новости
«Настоящий мужик»: адвокат — о жизни Ефремова в колонии и его здоровье
Адвокат Ефремова осудил Пашаева за слова о серьезных проблемах со здоровьем у актера
«Сначала — возвращение Курил»: как в Японии собираются исправлять «провал» Абэ
Asahi: политика Японии в отношении России при премьере Абэ «зашла в тупик»
«Поменялся местами с теми, кого ловил»: подполковник сознался в убийстве школьницы
СК опроверг версию об интимной связи самарского полицейского с убитой школьницей
«Полный гаишник – тема для анекдотов». Что не так с подготовкой инспекторов
Сотрудник ДПС не смог самостоятельно отбиться от нарушителей в Саратове
Подводный универсал: в России достроили четвертый «Ясень»
Атомная подлодка «Красноярск» спущена на воду в Северодвинске
Свинские условия: как российских экспортеров мяса отрежут от ЕС
Птицеводы из РФ не готовы проявлять «гуманное» отношение к индейкам
Назло прессе: почему наряды Джилл Байден стало невозможно обсуждать
Американские СМИ проанализировали наряды Джилл Байден в Токио
«Забег на длинную дистанцию»: как проходят испытания гиперзвуковых ракет
Эксперт прокомментировал неудачу при испытаниях гиперзвуковой ракеты США
Ослы, верблюды, кони, люди: кого глодали гиены в страшной пещере
Археологи нашли пещеру, в которой тысячи лет «пировали» гиены
Facebook готовит конкурента Google Glass. Как будут выглядеть «очки будущего»
Эксперт предрек крах перспективным смарт-очкам Facebook
«Решили головоломку»: ученые признали ошибкой «озера на Марсе»
Марсианские «полярные водоемы» оказались обыкновенной глиной
«Раздумывать не будем»: Лукашенко о размещении российских войск в Белоруссии
Лукашенко назвал условия, при которых в Белоруссии потребуются военные из РФ
Свадьба века: как принцесса Диана выходила замуж
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях