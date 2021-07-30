Пиар-менеджер сообщила, что МакSим стало «получше»

Представительница МакSим (Марина Максимова) Яна Богушевская сообщила «Газете.Ru», что певице стало «получше». При этом, по ее словам, на данный момент преждевременно говорить о завершении кризиса в состоянии артистки.

«Ей получше, есть положительная динамика. Но говорить о том, что кризис пройден, пока, к сожалению, рано», — сказала она.

Марина Максимова сообщила о госпитализации с пневмонией и отрицательным тестом на коронавирус 15 июня. Спустя несколько дней медики диагностировали у певицы сильное поражение легких. Ее ввели в состояние искусственной комы. С тех пор состояние Максимовой остается тяжелым, хотя, как стало известно на этой неделе, периодически певицу выводят из медикаментозного сна.