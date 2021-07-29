В РПЦ рассказали, что Петр Мамонов предчувствовал свою смерть

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата РПЦ, телеведущий Владимир Легойда в эфире радио Baltkom рассказал, что актер Петр Мамонов мог предчувствовать свою смерть.

В 2021 году Легойда успел записать для телеканала «Спас» передачу «Парсуна Петра Мамонова». По словам журналиста, программа была его знакомством с артистом, который сразу откликнулся на предложение. «У него, видимо, было какое-то предчувствие – он перед своим уходом дал несколько больших интервью. Это не только «Парсуна» была, было интервью и на Первом канале, и у Ксении Собчак. И было видно, что он себя отдает», — цитирует Легойду Mixnews.

По словам Легойды, Мамонов был человеком, лишенным лукавства. «И реакции у него были такие непосредственные, искренние. Принято говорить, что это редкость, но это действительно редкость, правда же. Сразу вот камеру включили, мы «хоп», и вошли в роль. Вот я галстук надел, и вот я председатель Синодального отдела. У него этого не было совсем», — заключил он.

Петр Мамонов скончался 15 июля в возрасте 70 лет от последствий коронавирусной инфекции. 18 июля он был похоронен в Подмосковье.

Ранее байкер Хирург также рассказывал о предчувствии смерти Мамонова.