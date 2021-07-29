Актера «Штрафбата» нашли дома с многочисленными переломами

Актера сериалов «Штрафбат» и «Досье детектива Дубровского» Игоря Регнера госпитализировали в реанимацию с переломами и травмами, сообщает kp.ru.

Травмы 56-летний мужчина получил за неделю до госпитализации и все это время находился дома. «56-летний мужчина был госпитализирован в реанимационное отделение ГКб им. Боткина с диагнозом: тупая травма груди, множественные переломы ребер слева, перелом левой лучевой кости», — рассказал источник издания.

Предположительно, Регнера избили. Полицейскую проверку инцидента провести сложно: дверь дома у артиста оперативникам не открыли, а опросить его невозможно из-за тяжелого состояния.

Коллеги мужчины, преподающего в Финансовом университете при Правительстве РФ, ничего не знают о случившемся. «Мне сказали, что Игорь Антонович в пятницу попал в больницу с воспалением легких, говорят, что это не ковид. Видимо, после химиотерапии, которую он недавно проходил, иммунитет ослаб, и он подцепил какую-то инфекцию», — предположил коллега Регнера.