Актер Владимир Стеклов госпитализирован с коронавирусом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя артиста.

Как уточняет Telegram-канал Mash, 28 июня 73-летнего народного артиста России госпитализировали в больницу имени Филатова с поражением легких, которое медики оценили в 50%. Утверждается, что сейчас Стеклов находится в состоянии средней степени тяжести.

Владимир Стеклов дебютировал в кино в 1983 году в мелодраме «Ураган приходит неожиданно» Натальи Величко. С тех пор активно снимался в кино, каждый год выходило по нескольку фильмов с участием артиста. В частности, снялся в таких проектах, как «Трава под снегом», «Лиговка», «Ласковый май», «Брат за брата», «Обитель». В 2022 году на экраны выходит фильм «Начать сначала» о школьной регбийной команде, одну из главных ролей в котором играет Стеклов.

Ранее сын народного артиста РСФСР Михаила Боярского Сергей рассказал, как чувствует себя его отец после перенесенной коронавирусной инфекции COVID-19. Сейчас, по его словам, Боярский находится дома после лечения от коронавируса. Боярский-младший уточнил, что болезнь протекала в легкой форме без поражения легких.