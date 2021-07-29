Стало известно о состоянии актера Боба Оденкерка после госпитализации

Американский актер Боб Оденкерк, который ранее был госпитализирован, находится в стабильном состоянии. Об этом сообщает телеканал CBS News, ссылаясь на представителей артиста.

«Мы подтверждаем, что Боб находится в стабильном состоянии после инцидента, связанного с сердцем», — говорится в сообщении.

Сын актера Нейт Оденкерк, в свою очередь, написал у себя в Twitter, что с его отцом «все будет в порядке».

Ранее сообщалось, что 27 июля Боб Оденкерк потерял сознание на съемочной площадке сериала «Лучше звоните Солу», после чего оперативно госпитализировали.

58-летний актер принимал участие в съемках финального, шестого сезона спин-оффа сериала «Во все тяжкие» в Нью-Мексико.

Производство шоу, в котором он играет главную роль, ранее было приостановлено из-за пандемии коронавируса. Премьера последнего сезона запланирована на 2022 год.

Весной 2021 года на экраны вышел фильм «Никто» с Бобом Оденкерком в главной роли — голливудский фильм российского режиссера Ильи Найшуллера, после премьеры возглавивший американский прокат.