Netflix обязал актеров и часть сотрудников вакцинироваться

Стриминговый сервис Netflix обязал актеров и ряд других сотрудников пройти вакцинацию от коронавируса из-за распространения штамма «дельта», пишет Deadline, ссылаясь на источники.

Как сообщает издание, речь идет об актерах, снимающихся в проектах студии, а также о сотрудниках компании, которые находятся в непосредственной близости от артистов. При этом допускаются исключения по медицинским, религиозным или возрастным причинам.

Как рассказал источник издания, новые правила могут быть распространены на некоторых сериалы и фильмы, которые уже находятся на стадии производства.

Таким образом, Netflix стала первой крупной студией в Голливуде, которая ввела всеобщую обязательную вакцинацию.