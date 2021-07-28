СМИ: HBO Max собирается продлить продолжение «Секса в большом городе» на второй сезон

Стриминговая платформа HBO Max может объявить о производстве второго сезона сериала «И вот так просто...», который является продолжением сериала «Секс в большом городе». Об этом сообщает газета Daily Mail со ссылкой на источник в производстве сериала.

«Майкл [Патрик Кинг] (исполнительный продюсер, режиссер и сценарист) и Сара Джессика Паркер планируют, что это [сериал] будет чем-то большим нежели десятисерийный показ на HBO Max, так что ожидайте, что скоро будет объявлен второй сезон», — заявил собеседник издания.

В публикации говорится, что продолжение сериала возможно благодаря положительной реакции фанатов «Секса в большом городе» на производство первого сезона.

Также источник добавил, что во втором сезоне на роль Саманты Джонс может вернуться Ким Кэттролл, которая до этого отказалась принимать участие в продолжении сериала.

Ранее HBO Max показал первый кадр со съемок продолжения «Секса в большом городе».

Сейчас планируется снять десять получасовых новых эпизодов «Секса в большом городе». Оригинальный сериал по мотивам книги Кэндес Бушнелл выходил на телеканале HBO с 1998 по 2004 год.