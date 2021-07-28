Менеджер МакSим сообщила об улучшении состояния певицы

Состояние певицы МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) тяжелое, но постепенно улучшается. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на пиар-менеджера певицы МакSим Яну Богушевскую.

Она сказала, что не знает, как именно девушка коммуницирует с врачами.

При этом Богушевская отметила, что МакSим пока не отключили от экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

Ранее представительница МакSим заявила «Газете.Ru», что врачи периодически выводят артистку из медикаментозного сна — и это, по ее словам, не является новостью.

Марина Максимова сообщила о госпитализации с пневмонией и отрицательным тестом на коронавирус 15 июня. Спустя несколько дней медики диагностировали у певицы сильное поражение легких. Ее ввели в состояние искусственной комы. С тех пор состояние артистки оставалось практически без изменений.