Певица Земфира выпустила мини-альбом «Ах» без предварительного анонса.

Запись состоит из четырех песен — «Ах», «Почта», «Мелодрама» и композиции «Гудбай», уже известной поклонникам певицы.

Релиз доступен на платформах.

В апреле текущего года Земфира выпустила саундтрек к фильму режиссера Ренаты Литвиновой «Северный ветер», который стал вторым масштабным релизом певицы за последнее время: в феврале у нее вышел первый за восемь лет альбом «Бордерлайн».

Кроме того, в феврале в сети появился клип на песню Земфиры «Остин». Видеоряд и сама песня посвящена герою популярной мобильной игры Homescapes. Авторы работы, которая вызвала неоднозначную реакцию слушателей, рассказали о создании клипа и смысле сингла.

В свою очередь, Земфира пояснила, почему посвятила новый клип компьютерной игре.