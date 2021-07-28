Первый канал назвал ложной информацию о закрытии шоу «Док-Ток»

Первый канал опроверг информацию о закрытии программы «Док-Ток», ведущими которой являются Ксения Собчак и Александр Гордон. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал.

«Информация о закрытии программы «Док-Ток» является фейком. Шоу находится в летнем отпуске и в новом сезоне вернется в эфир», — уточнили в пресс-службе Первого канала.

Ранее издание «Собеседник» со ссылкой на собственный источник сообщило, что телешоу «Док-Ток» закрывается.

До этого Роскомнадзор сообщил о внесении интервью Ксении Собчак с лидером группы «Машина времени» Андреем Макаревичем в реестр запрещенной информации из-за пропаганды наркотиков. В настоящее время доступ к видео на YouTube ограничен. Интервью было опубликовано в 2019 году. Во время беседы Макаревич рассказал о своем опыте употребления одного из наркотиков, оценив привыкание к запрещенному веществу.

В свою очередь, Собчак заявила, что готова подать на Роскомнадзор в суд.