Чак Норрис наградил 83-летнюю бабушку черным поясом по карате

81-летний актер и мастер боевых искусств Чак Норрис наградил 83-летнюю жительницу штата Юта черным поясом пятой степени по карате. Об этом сообщает Fox News.

Кэрол Тейлор начала заниматься боевыми искусствами 15 лет назад в возрасте 68 лет.

«Я было очень взволнована. Когда Норрис надел на меня пояс. Я поклонилась, а в ответ он меня очень сильно обнял. Он буквально приподнял меня над землей», — рассказала Тейлор.

Она подчеркнула, что Норрис был очень добр и поделился, что в последнее время он не очень много тренировался. Тейлор своими достижениями вдохновила его вернуться к занятиям.

В публикации отмечается, что женщина преподает карате в додзе, где она впервые начала заниматься боевыми искусствами.

В ближайшее несколько лет Тейлор сможет претендовать на черный пояс шестой степени.

Ранее пользователи соцсетей обвинили Чака Норриса в штурме Капитолия. Причиной стала фотография с места событий, на которой можно увидеть похожего на него человека. Сам актер заявил, что его не было у здания в тот день. Представитель знаменитости уточнил, что Норрис находился в тот день на своем ранчо в Техасе.