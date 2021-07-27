Основателя «Ласкового мая» кремировали в Подмосковье

Продюсера Алексея Мускатина, стоявшего у истоков групп «Ласковый май», «Кар-Мэн», «Руки вверх!», кремировали в Подмосковье.

Об этом сообщает издание «СтарХит». Известно, что Мускатина отпели в Храме Сошествия Святого Духа на Даниловском кладбище, а после кремировали.

Известно, что незадолго до смерти боровшийся с лейкемией Алексей Мускатин готовился к операции.

О смерти продюсера 24 июля сообщил его коллега Андрей Разин. «Благодаря ему Юра Шатунов и все артисты, которые приезжали в Москву, находили тепло и уют», — сказал продюсер. Он назвал покойного одним из «пяти титанов», которые создавали современный шоу-бизнес в России, подчеркнул, что Мускатину пытались помочь многие артисты, однако болезнь оказалась сильнее.