Disney впервые представит небинарного мультгероя

Студия Disney представит первого небинарного мультипликационного персонажа в детском мультсериале «Дом совы».

Об этом в Twitter рассказал небинарный актер Ави Роке. По его словам, персонаж будет носить имя Рейн, к нему будут обращаться, используя местоимение «они». Также известно, что Рейн будут играть на скрипке. «Моя мечта сбылась», — пишет Роке.

Как пишет Independent, это первое официальное появление небинарного персонажа в мультфильме телеканала Disney.

По словам автора сериала Даны Террас, в Disney были противники появления на экране некоторых представителей квир-сообщества, и даже после разрешения на введение подобных персонажей ее просили не показывать нетрадиционные отношения.

Сериал «Дом совы» рассказывает о девочке, которая попадает в волшебный мир и учится магии.

Ранее сообщалось, что одна из героинь мультсериала «Ох уж эти детки» стала лесбиянкой.