Адвокат экс-солистки «Ленинграда» рассказал об отказе Шнурова выплачивать ей 19 млн

Музыкант Сергей Шнуров отказался выплачивать экс-солистке «Ленинграда» Алисе Вокс компенсацию за нарушение авторских прав. Адвокат певицы Роман Лалаян рассказал «Газете.Ru», что после полутора месяцев безуспешных переговоров представители артистки направили исковое заявление в суд. Он отметил, что пытался договориться о выплате Вокс порядка 19 млн рублей в досудебном порядке.

«Да, мы направляли письма в адрес самого Шнурова, юридических лиц и прочих связанных с ним организаций, получили ответные письма, — сказал Лалаян. — В этих письмах был отказ от удовлетворения наших претензий, абсолютное несогласие с нашей позицией. Естественно, мы не согласились с этой позицией и направили свои требования в суд. Пусть суд решает, а не переговорщики».

Ранее в сети был опубликован текст досудебной претензии бывшей вокалистки «Ленинграда» к ЗАО «ШнурОК», ООО «ШнурОК» и ООО «Первое музыкальное издательство» по поводу авторских прав на песни группы, записанные при участии певицы. Согласно претензии, Шнуров не выплачивал артистке отчисления за использование песен, созданных в соавторстве с ней. Вокалисткой «Ленинграда» Вокс была с 2012 по 2016 год. В составе группы она записала песни «Патриотка», «37-й», «Молитвенная», «Сумка», «Короче», «Платье», «Плачу», «Экспонат» и другие.

Иск певицы к Шнурову о защите авторских прав был зарегистрирован 26 июля.