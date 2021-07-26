Менеджер МакSим опровергла полный вывод певицы из медикаментозного сна

Представительница МакSим (Марина Максимова) Яна Богушевская заявила «Газете.Ru», что врачи периодически выводят артистку из медикаментозного сна — и это, по ее словам, не является новостью.

«Про то, что ее периодически выводят из медикаментозного сна, я уже давно говорила. Это же искусственная кома. Врачи сами дозируют количество седативного препарата. Иногда Марина в сознании, иногда ее снова погружают в медикаментозный сон. Это не новость сегодняшнего дня», — сказала Богушевская.

Представительница МакSим также отметила, что певица по-прежнему находится в тяжелом состоянии. Ранее 26 июля Telegram-канал Mash сообщил, что артистка пребывает «в ясном сознании».

«Положительная динамика намечается, но какие-то прогнозы давать рано», — добавила она.

Марина Максимова сообщила о госпитализации с пневмонией и отрицательным тестом на коронавирус 15 июня. Спустя несколько дней медики диагностировали у певицы сильное поражение легких. Ее ввели в состояние искусственной комы. С тех пор состояние артистки оставалось практически без изменений.