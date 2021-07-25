Художники рассказали, почему подрались с посетителями выставки в Архангельске

Художники рассказали, почему на Кегострове в черте города Архангельска на выставке современного искусства подрались с местными жителями. Об этом сообщает издание 29.ru.

«Да не было никакой причины. Еще когда они только в ангар пришли, начали раскачивать конфликт, попутно заправляясь водкой. Ну в итоге в конец осмелели, подтянули еще каких-то агалов своих», — рассказал Артем Чугунов, один из участников происшествия.

По его словам, драка началась с того, что «они начали толкаться и орать, потому пошло-поехало все».

Другой участник потасовки Николай Мелетьев отметил, что ему в лицо прилетели осколки бутылки, но он не пострадал.

«Приехали к нам на пристань, когда мы уже уезжали, и начали раскачивать наших пацанов, стали сами лезть, поэтому произошла драка», — добавил он.

Ранее СМИ писали, что выставка на Кегострове закончилась дракой — местные жители подрались с художниками.

Уточняется, что драка началась вечером, когда с острова отплывал последний теплоход. Драке предшествовал словесный конфликт между местными жителями и художниками еще на выставке.