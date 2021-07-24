Умер продюсер «Ласкового мая» и «Миража»

Продюсер Алексей Мускатин, который работал с музыкальными группами «Ласковый май» и «Мираж», скончался. Информацию о смерти подтвердил продюсер Андрей Разин на странице в Instagram.

«На 60-м году жизни ушел из жизни... Леша Мускатин. Алексей был уникальным продюсером. Одним из лучших продюсеров нашей страны», — написал его коллега.

По словам Разина, все буду помнить Мускатина, благодаря которому появился коллектив «Ласковый май».

«Благодаря ему Юра Шатунов и все артисты, которые приезжали в Москву, находили тепло и уют», — добавил Разин.

Продюсер подчеркнул, что Мускатину пытались помочь многие артисты, однако болезнь оказалась сильнее.

Причина смерти Мускатина в настоящий момент не уточняется. Дата и место похорон продюсера пока неизвестны.

Мускатин работал также с группами «Кар-Мэн», «Машина времени», «Воскресение».