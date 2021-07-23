Адвокат оценил последствия для гитариста «Чайфа» за ложь по делу Пьехи

Гитаристу группы «Чайф» Владимиру Бегунову постоянно звонили журналисты с просьбой прокомментировать ситуацию с избиением сына Стаса Пьехи, принимая его за футбольного арбитра Вячеслава Безбородова, чью жену обвиняют в нападении на мальчика. В результате музыкант в беседе с представителями СМИ в шутку заявил, что выгнал жену из дома после инцидента и назвал ее «истеричкой». Об этом сообщает 5-tv.ru.

Адвокат семьи Пьехи Сергей Жорин считает, что ложными сведениями Бегунов навредил себе и «унизил» самого Безбородова.

«Если Безбородов посчитает это целесообразным, иск о защите чести и достоинства он вправе подать и потребовать как опровергнуть недостоверно распространенные сведения, так и возместить нравственные, моральные страдания, причиненные вот этой так называемой шуткой», — сказал он.

Жорин отметил, что Бегунову может грозить штраф за нарушение статьи КоАП России.

Ранее сообщалось, что семилетнего сына российского артиста Стаса Пьехи выписали из больницы после того, как на него напала жена футбольного судьи Владислава Безбородова.