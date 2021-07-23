Сына Стаса Пьехи выписали из больницы после избиения

Семилетнего сына российского артиста Стаса Пьехи выписали из больницы после того, как на него напала жена футбольного судьи Владислава Безбородова. Об этом мать ребенка Наталия Горчакова написала в своем Instagram-аккаунте.

«Петю перевели на амбулаторное лечение. Так что едем домой, наконец-то мы едем домой», — сказала она.

По словам матери, в ближайшее время в Рощино, где произошел инцидент, семья возвращаться не планирует, так как после случившегося такое соседство уже не кажется им безопасным.

«Да и, как вы понимаете, извинений нам никто из тех, о ком вы подумали, не принес», — подчеркнула Горчакова.

Ранее эстрадный исполнитель Стас Пьеха рассказал, какого наказания хочет для женщины, которая избила его семилетнего сына и бывшую тещу.

Конфликт у ребенка произошел на даче с матерью соседских детей, женой футбольного судьи Владислава Безбородова. Женщина признавалась на камеру, что схватила Петю за руку и бросила на землю. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки слева, ушиб левого бедра. Музыкант обратился к юристам.