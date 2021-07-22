Помощник Юрия Антонова рассказал о состоянии артиста после операции

Операция по замене искусственного сустава, которую накануне перенес в Австрии народный артист России Юрий Антонов, прошла успешно. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал его помощник.

По его словам, в настоящее время исполнитель не в состоянии общаться с журналистами.

«Он в Вене находится, нормально [чувствует себя]. Врачи говорят, что вот, все, операцию сделали хорошо. Тот же сустав, что поставили в России, поставили Юрию Михайловичу», — рассказал помощник артиста.

Музыкант начал испытывать проблемы с суставом с 2018 года, когда он получил травму ноги. Тогда артиста неудачно прооперировали, после чего Антонову поставили искусственный сустав.

В мае сообщалось, что артист Мариинского театра Давид Залеев был госпитализирован в Мариинскую больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой.