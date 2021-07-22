Киностудия Зака Снайдера заключила эксклюзивный контракт с Netflix

Компания Stone Quarry Productions, которой руководят режиссер Зак Снайдер, его супруга Дебора и продюсер Уэсли Коллер, подписала контракт с Netflix, сообщает The Hollywood Reporter.

Двухлетняя сделка «привязывает» команду кинопроизводителей к стримеру.

В рамках контракта Снайдер планирует срежиссировать научно-фантастический фильм «Rebel Moon». Кроме того, идет разработка разработка «Армии мертвецов--2», но сперва сервис выпустит аниме и приквел. Накануне Снайдер показал постер приквела — «Армии воров».

«Большие проекты и больше фильмы. Моя цель — доставить как можно больше качественного контента с грандиозным размахом», — заявил режиссер.

Премьера фильма «Армия мертвецов» на Netflix состоялась 21 мая. В апреле вышел первый русский трейлер зомби-муви. Вскоре стало известно, что «Армия мертвецов» Снайдера получит два приквела.

Ранее Снайдер высказался о запрете на оральный секс Бэтмена и Женщины-кошки.