Российские музеи выступили против аудиогида от PornHub

Руководители российских музеев в беседе с телеканалом «360» выступили против аудиогида от порносайта PornHub.

Портал подготовил проект Classic Nudes — аудиоэкскурсии по шести крупнейшим музеям мира, в которых порнозвезда Аса Акира рассказывает об эротических картинах, представленных в экспозиции. Также был выпущен рекламный ролик с участием звезды кино для взрослых Чиччолины, примерившей на себя образ героини картины «Рождение Венеры» Сандро Боттичелли.

Как считает научный руководитель Государственного музея А. С. Пушкина Наталья Михайлова, не стоит рекламировать сайт для взрослых при помощи классических картин, выставленных в галереях. «Искусство и порнография — это две разные вещи. И использовать великие произведения искусства для рекламы порносайта недопустимо, на мой взгляд», — говорит Михайлова, уверенная, что такая реклама не только не привлечет в музеи новых людей, но и очернит образы, созданные известными художниками.

В свою очередь, директор Музея имени Андрея Рублева Михаил Миндлин отметил, что реклама порносайта при помощи картин только подстегнет сторонников пуританских взглядов, которые считают непристойными картины с обнаженной натурой. «Мы периодически слышим обвинения в пропаганде порнографии. Они видят порнографию в произведениях искусства. А так мы только дадим им повод. Этого делать нельзя», — говорит он, напомнив, что в России уже пытались нарядить статуи Давида. «Какая-то разумная, интеллектуальная часть населения взглянула бы на это с иронией, а ортодоксальная часть, махровые консерваторы подняли бы вой. Мы же страна крайностей, у нас все доводится до абсурда», — говорит он.

По словам Миндлина, появление на картинах обнаженного человеческого тела — это гимн красоте и воспевание любви, призванные оградить человека от насилия, разврата и разложения.

Известно, что в ролике показали работы из галереи Уффици, среди которых «Вакх» Караваджо, «Амур и Психея» Креспи и «Весна» Боттичелли. Юридический отдел галереи Уффици подготовил официальную жалобу в офис головной люксембургской компании MindGeek Holding, владеющей сайтом PornHub. Известно, что для использования картин, скульптур или других экспонатов, выставленных в музеях Италии, необходимо получить разрешение и оплатить пошлину.