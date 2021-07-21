Борющийся с раком солист Blink-182 рассказал о состоянии после химиотерапии

Солист и басист американской поп-панк-группы Blink-182 Марк Хоппус в Twitter подтвердил, что проходит курс химиотерапии.

49-летний музыкант заверил поклонников, что лечение работает. «Анализы показали, что химия работает! Предстоят еще месяцы лечения, но это лучшие новости», — написал Хоппус, добавив, что из-за терапии чувствует себя плохо, забывает имена и с трудом поддерживает разговор. «Но яд, который врачи вкачивают в меня, и добрые пожелания уничтожают рак. Надо бороться», — добавил он.

Известно, что мать Хоппуса страдала от того же вида рака, но смогла излечиться. Теперь она поддерживает сына советом.

Ранее Хоппус рассказал, что врачи диагностировали у него лимфому четвертой стадии. Он уточнил, что болезнь попала в четыре разные части его тела, и последствия для здоровья непредсказуемы.

Марк Хоппус — один из основателей музыкального коллектива Blink-182, существующего с 1992 года. Он также сформировал группу +44 и играет в супергруппе Simple Creatures.