Богомолов раскрыл свою зарплату в театре

Режиссер Константин Богомолов опроверг сообщения СМИ о том, что его зарплата в Театре на Малой Бронной составляет 400 тыс. руб.

По словам Богомолова, эта сумма в несколько раз меньше. «Зарабатываю от 100 до 150, в зависимости от премий», — цитирует Богомолова mk.ru.

Богомолов уточнил, что после свадьбы с телеведущей Ксенией Собчак он сменил только место жительства. «Для меня не распахнулись двери в какой-то неведомый прекрасный или ужасный мир. Как было примерно, так и осталось. Не могу сказать, что что-то радикально у меня поменялось, кроме того, что живу за городом», — сказал он.

Кроме того, режиссер обзавелся личным автомобилем. Служебное авто театра с водителем он в личных целях не использует. «Не люблю обрастать имуществом или помощниками. Мне максимально надо контролировать свою жизнь», — заключил Богомолов.

Ранее актер Валерий Гаркалин пожаловался на гонорары в 80 тыс. руб.