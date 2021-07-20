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Появилось видео конфликта из-за сына Стаса Пьехи

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В Сети появилось видео конфликта, произошедшего после того, как семилетнего сына Стаса Пьехи Петю побила соседка по даче. Кадры опубликованы на странице мамы ребенка, Натальи Горчаковой в Instagram.

На видео женщина, напавшая на мальчика, заявляет, что «за своего ребенка ударит кого угодно», так как ее дети «неприкосновенны». Кроме того, она признается, что схватила Петю и «швырнула его на пол».

По словам Горчаковой, ее сын и мама, которая получила травму руки, защищая внука, находятся в больнице.

Ранее певец Стас Пьеха рассказал о том, как избили его семилетнего сына Петю.

До этого сообщалось, что мать соседских детей, жена футбольного судьи Владислава Безбродова, избила семилетнего сына Стаса Пьехи. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки слева, ушиб левого бедра. Музыкант обратился к юристам.

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