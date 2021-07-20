Актриса Вера Сотникова вышла на связь после госпитализации с COVID-19

Актриса Вера Сотникова вышла на связь с поклонниками через три недели после госпитализации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Сотникова обратилась к своим подписчикам в Instagram и поблагодарила их за слова поддержки и любви. «Я чувствовала, как искренне совсем не знакомые мне люди желали мне скорейшего выздоровления и удачи в борьбе с коварным вирусом. Спасибо вам за каждый комментарий. Спасибо за сочувствие и доброту. Спасибо за энергию веры и желание видеть меня здоровой и счастливой», — написала она.

Сейчас, уточнила Вера Сотникова, она уже получила отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.

О том, что 60-летняя актриса театра и кино Вера Сотникова проходит лечение в одной из московских клиник, стало известно в конце июня. 21 июня она собиралась сделать первую прививку от коронавируса, а через две недели — вторую, чтобы получить сертификат для поездки на Каннский фестиваль, однако болезнь помешала ей.

Вера Сотникова — актриса театра и кино, телеведущая. Снималась в фильмах «Самая обаятельная и привлекательная», «Завтрак с видом на Эльбрус», «Королева Марго» и др.

Ранее сообщалось, что «Современник» отменил спектакль из-за болезни Кирилла Сафонова.