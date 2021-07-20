Китайскую суперзвезду обвинили в совращении подростков

Китайско-канадский рэпер и актер Крис Ву обвинили в совращении девочек-подростков, пишет The Hollywood Reporter.

С обвинениями выступила 19-летняя бывшая фанатка артиста Ду Мейдзю, признавшаяся, что два года назад Крис Ву якобы заманил ее к себе домой на пробы, но после напоил и принудил к сексу. Кроме того, по ее словам, аналогичные инциденты произошли с еще как минимум восемью девушками, некоторые из которых не достигли возраста согласия даже по китайским законам — то есть им не было 14 лет.

Китайские СМИ уточняют, что Ву якобы попытался подкупить Ду. Известно, что после выступления девушки в прессе почти все китайские бренды отказались от сотрудничества с Крисом Ву, кроме того, контракты с ним заморозили Louis Vuitton, Porsche и Bulgari. Lancôme и L'Oréal, также работающие с Крисом Ву, пока не прокомментировали скандал.

По словам Криса Ву, он встретил Ду лишь однажды на вечеринке у друзей. Ее обвинения он отрицает. «Если бы я что-то из этого сделал, я бы сам пришел в тюрьму», — сказал он.

Крис Ву стал популярен в составе южнокорейского кей-поп-коллектива Exo, в 2014 году вернулся в Китай, где начал сольную и актерскую карьеру. Он — одна из самых востребованных китайских звезд, сыграл в нескольких китайских блокбастерах, а также голливудских фильмах — «Три икса: Мировое господство» и «Валериан и город тысячи планет».