Менеджер и директор МакSим отреагировали на слухи об отказывающем легком у певицы

Пиар-менеджер МакSим (Марины Максимовой) Яна Богушевская отреагировала на появившуяся в одном из СМИ публикацию об отказывающем легком у певицы.

«Я не могу комментировать информацию, которая является врачебной тайной. Только с разрешения родственников, так как только у них достоверная информация о состоянии Марины. На данный момент могу сказать, что состояние Марины по-прежнему стабильно тяжелое», — заявила она «Газете.Ru».

В свою очередь директор исполнительницы Маргарита Соколова сказала «Газете.Ru», что сможет ответить на вопрос лишь в понедельник, 19 июля.

«Сейчас суббота и воскресенье, лечащих врачей нет, с которыми я могу пообщаться, поэтому смогу ответить только в понедельник. Информацию можно получить только от докторов. Я не знаю, что там пишут — можно опираться на эту информацию или нельзя. Непонятно, откуда эта информация», — подчеркнула Соколова.

В публикации одного из Telegram-каналов со ссылкой на данные рентгена утверждается, что правое легкое певицы начинает отказывать, а аппарат ИВЛ не справляется.

Марина Максимова (МакSим) сообщила о госпитализации с пневмонией и отрицательным тестом на коронавирус 15 июня. Спустя несколько дней медики диагностировали у певицы сильное поражение легких. Ее ввели в состояние искусственной комы. Сейчас исполнительница по-прежнему находится в медикаментозном сне, она подключена к ИВЛ.