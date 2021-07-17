Стало известно, что Петр Мамонов оставил в наследство своим детям

Скончавшийся 15 июля актер и музыкант Петр Мамонов оставил в наследство своим детям большой загородный дом и три автомобиля марки «Мерседес», сообщает издание StarHit.

«У меня дом в 800 квадратных метров, три «Мерседеса», участок — гектар земли, где сосны растут, четыре гитары лучших. Павел Семенович Лунгин заплатил за «Грозного» кучу денег, вот и дом такой отбухал. Я купаюсь в благоденствии. Отдыхаю во сне, остальное время работаю. Делаю мебель из лиственницы — такие у меня столы, имя свое выжгу еще — по 500 долларов будут отскакивать», — приводит издание ранее сказанное Мамоновым.

У музыканта от двух браков остались трое сыновей. Мамонов часто отмечал, что ему нравится находится в семейном кругу и он уделяет большое внимание своим родным

Ранее Сергей Шнуров написал стихотворение на смерть Петра Мамонова, упомянув певицу МакSim.