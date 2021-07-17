Ким Чен Ын призвал деятелей искусства КНДР создать «множество новых шедевров»

Лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с основателями и артистами ведущих творческих коллективов и поздравил их с получением государственных наград, пишет газета «Нодон синмун».

Глава Северной Кореи пообщался с деятелями искусства и выразил признание их выдающихся заслуг в развитии музыки чучхе.

«Наше искусство и литература обязаны отвечать требованиям политики партии и духу времени, чтобы воплотить идею партии, и будут пронизывать весь процесс создания и осуществления деятельности, соответствующей менталитету народа», — сказал Ким Чен Ын на встрече.

Он отметил, что они создали шедевры того времени, любимые людьми, в том числе песню «Наш национальный флаг», которая соответствует революционной линии и идеям партии. По словам политика, тем самым они «прославили нашу эпоху первоочередности государства и вселили уверенность и оптимизм в отношении верной победы народа».

Ким Чен Ын также подчеркнул, что «новая эра прогресса и динамизма требует создания множества более влиятельных и привлекательных шедевров, пульсирующих духом времени, чем когда-либо прежде, в области искусства и литературы, на которую возложена важная миссия и новаторская роль в революции и строительстве».

Он также призвав художественные коллективы сохранить свою честь и закрепить достижения творчества и дать исключительно высокий импульс творчеству в целом в области искусства и литературы.