В Госдуме назвали минус проекта о новых правилах приема в вузы

Проект Минобрнауки, в рамках которого студенты могут выбирать, по результатам какого экзамена они будут поступать в вуз, является решением «в правильном направлении», однако имеет один существенный недочет, заявил «Газете.Ru» первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.

«Я думаю, что в целом это решение в правильном направлении, потому что действительно, если вуз проводит дополнительные вступительные испытания, но они сданы хуже, чем ЕГЭ, то, как говорят, сомнения всегда в пользу студента должны быть», — сказал парламентарий.

При этом он отметил, что в случае принятия такого решения вузы получат право требовать результаты ЕГЭ от выпускников колледжей.

«У этого решения есть один минус: оно позволяет вузу требовать от выпускника среднего профессионального образования Единого Государственного Экзамена. Я надеюсь, что мало кто из вузов будет это делать, но с моей точки зрения, это шаг назад, потому что выпускники СПО (среднего профессионального образования – прим. ред.) не обязаны сдавать ЕГЭ и не надо их заставлять это делать. Поэтому повторю, в целом решение мне кажется правильным, но с одной оговоркой, касающейся возможного принуждения к ЕГЭ выпускников СПО», — пояснил он.

Ранее Минобрнауки предложило изменить правила приема абитуриентов в российские вузы.

Согласно одному из нововведений, выпускники школ и колледжей смогут выбрать, по результатам какого экзамена их зачислят — ЕГЭ, вступительного, который проводит вуз, или профессионального.