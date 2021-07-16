Бандерас снимется в новом «Индиане Джонсе»

Актер Антонио Бандерас присоединится к актерскому составу пятой части приключенческой киносаги «Индиана Джонс», сообщает Deadline.

Кого сыграет 60-летний испанский артист, пока неизвестно.

Съемки фильма о приключениях археолога Индианы Джонса начались в июне 2021 года. Известно, что исполнитель главной роли Харрисон Форд получил травму плеча после начала съемок, однако производственный процесс останавливать не стали.

Премьера картины запланирована на 29 июля 2022 года. В съемках фильма также участвуют Мадс Миккельсен, Бойд Холбрук, Фиби Уоллер-Бридж и другие. Кресло режиссера занимает Джеймс Мэнголд, который ранее снял фильмы «Логан» и «Форд против Феррари». Стивен Спилберг, снимавший предыдущие части серии, является одним из продюсеров проекта. Композитором, который напишет музыку к новому «Индиане Джонсу», стал Джон Уильямс. Он работал над каждой из предыдущих частей.

Четвертый фильм франшизы, «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа», вышел в 2008 году.