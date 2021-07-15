Духовник МакSим раскрыл подробности о состоянии певицы

Игумен Лука рассказал о том, что состояние певицы МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) по-прежнему остается тяжелым, призвав молиться о выздоровлении лежащей в коме артистки, сообщает РИА «Новости».

«Пока ничего, к сожалению, утешительного и радостного сообщить не получается», — сказал он.

Певица МакSим сообщила о госпитализации с пневмонией и отрицательным тестом на коронавирус 15 июня. Вакцинироваться от COVID-19 она не успела. 19 июня стало известно, что артистку ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Сейчас артистка находится в медикаментозном сне, она подключена к ИВЛ и ЭКМО. Сообщения о сепсисе у певицы ее менеджер опровергает.

Ранее пиар-менеджер артистки Яна Богушевская опровергла сообщения СМИ о выявленном у певице сепсисе и ее «критическом состоянии».