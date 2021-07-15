Шнуров купил долю в производстве технической конопли

Музыкант Сергей Шнуров стал владельцем 5% компании «Смарт Хемп», которая занимается возрождением производства в России продукции из технической конопли. Об этом сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что по 2,5% долей в компании Шнурову уступили генеральный директор «Смарт Хемп» Максим Уваров и его соучредитель Сергей Пупко, до последнего времени владевшие компанией на паритетных началах. Теперь у Уварова и Пупко по 47,5%.

В прошлом году компания объявила о планах строительства в Ивановской области завода по переработке пеньковолокна. Завершение строительства намечено на третий квартал 2021 года, объем инвестиций оценивается в 2,5 млрд рублей. Посевы технической конопли расположены в двух районах области. В 2021 году «Смарт Хемп» планировал увеличить посевы для собственной переработки до 5 тыс. га.

Ранее Смольнинский районный суд Петербурга зарегистрировал иск о защите прав потребителя к певцу Серею Шнурову и соцсети «Вконтакте».