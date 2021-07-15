Министр культуры выразила соболезнования в связи со смертью Мамонова

Глава Минкульта России Ольга Любимова выразила соболезнования родным и близким актера, музыканта Петра Мамонова, передает РИА «Новости».

Министр назвала артиста замечательным и неповторимым.

«Его богатый внутренний мир и оригинальный взгляд на жизнь воплощались в завораживающие своей энергетикой музыкальные проекты, а роли в кино и театре всегда были искренни и проникновенны», — сказала она.

Также Любимова отметила и личные черты актера.

По ее словам, его отличали доброжелательность и отзывчивость.

Глава ведомства также подчеркнула, что Мамонов был бескомпромиссно предан творчеству, который будучи «ярким, харизматичным, сильным человеком, вовлекал в свою орбиту много интересных людей».

Петр Мамонов был госпитализирован в конце июня, несколько недель он находился в состоянии медицинской комы и на аппарате ИВЛ. 15 июля стало известно, что артист скончался. Ему было 70 лет.

Петр Мамонов основал группу «Звуки Му» вместе с Алексеем Бортничуком в 1983 году. Позже к ним присоединился Александр Липницкий. Также Мамонов играл в театре и снимался в кино. Наиболее известные работы с ним: «Игла» с Виктором Цоем в главной роли, «Такси-блюз», где Мамонов сыграл талантливого музыканта-алкоголика, «Шапито шоу» и «Остров» Павла Лунгина, в котором герой артиста весь фильм искупает грехи.