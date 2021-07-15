Гарик Сукачев прокомментировал кончину Петра Мамонова

Музыкант Гарик Сукачев в Instagram, комментируя кончину актера и исполнителя Петра Мамонова, написал, что тот многое «сделал для всех нас».

«Спасибо за все, брат. Ты много сделал для всех нас», — написал Сукачев.

Петр Мамонов был госпитализирован в конце июня, несколько недель он находился в состоянии медицинской комы и на аппарате ИВЛ. 15 июля стало известно, что артист скончался. Ему было 70 лет.

Петр Мамонов основал группу «Звуки Му» вместе с Алексеем Бортничуком в 1983 году. Позже к ним присоединился Александр Липницкий. Также Мамонов играл в театре и снимался в кино. Наиболее известные работы с ним: «Игла» с Виктором Цоем в главной роли, «Такси-блюз», где Мамонов сыграл талантливого музыканта-алкоголика, «Шапито шоу» и «Остров» Павла Лунгина, в котором герой артиста весь фильм искупает грехи.