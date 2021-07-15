Лунгин о Мамонове: все, к чему он прикасался, становилось искусством

Режиссер Павел Лунгин выразил соболезнования в связи со смертью музыканта Петра Мамонова. В беседе с «Газетой.Ru» Лунгин признался, что после известия об уходе Мамонова он чувствует себя «одиноким» и «осиротевшим».

«Петр Мамонов был самый удивительный человек, которого я встречал в своей жизни. Он не был похож ни на кого ни в своем саморазрушении, ни в своем стремлении к Богу в поисках правды. Этот человек как художник, ко всему, к чему он прикасался, становилось искусством. Причем искусством правдивым, поэтому ему так верила молодежь», — сказал режиссер.

Он признался, что сейчас чувствует себя «одиноким» и «осиротевшим».

«Каждый раз, когда мы с ним делали фильм, мы с ним три фильма сделали… Надеялись сделать четвертый, хотел он сыграть в доброй детской сказке, но ковид его унес. Чувствую себя одиноким и осиротевшим», — добавил Лунгин.

Ранее стало известно о том, что Петр Мамонов скончался на 71-м году жизни из-за последствий коронавируса.

Мамонов был госпитализирован в больницу в Коммунарке в конце июня, он находился в состоянии медицинской комы и на аппарате искусственной вентиляции легких. В общей сложности музыкант провел в больнице 19 суток.

Петр Мамонов основал группу «Звуки Му» вместе с Алексеем Бортничуком в 1983 году. Позже к ним присоединился Александр Липницкий. Также Мамонов играл в театре и снимался в кино. Наиболее известные работы с ним: «Игла» с Виктором Цоем в главной роли, «Такси-блюз», где Мамонов сыграл талантливого музыканта-алкоголика, «Шапито шоу» и «Остров» Павла Лунгина, в котором герой артиста весь фильм искупает грехи.