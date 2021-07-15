Память Петра Мамонова могут увековечить

Память об актере и музыканте Петре Мамонове может быть увековечена памятной доской, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгения Герасимова.

Он назвал новость о смерти Мамонова очень печальной. «Он был яркий человек и яркая личность. Я думаю, что если к нам обратятся жители дома, в котором он жил, для того чтобы установить памятную табличку, то Мосгордума и я поддержим эту инициативу», — сказал Герасимов.

Петр Мамонов основал группу «Звуки Му» вместе с Алексеем Бортничуком в 1983 году. Позже к ним присоединился Александр Липницкий. Также Мамонов играл в театре и снимался в кино. Наиболее известные работы с ним: «Игла» с Виктором Цоем в главной роли, «Такси-блюз», где Мамонов сыграл талантливого музыканта-алкоголика, «Шапито шоу» и «Остров» Павла Лунгина, в котором герой артиста весь фильм искупает грехи.

В конце июня Петр Мамонов был госпитализирован в московскую больницу в Коммунарке с коронавирусом. 2 июля стало известно, что его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких в реанимации. Вывести из состояния искусственной комы артиста не удалось.

13 июля СМИ сообщили, что состояние актера ухудшилось. 15 июля супруга Мамонова Ольга сообщила о его смерти.