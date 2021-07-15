Умер артист и музыкант Петр Мамонов

Музыкант Петр Мамонов скончался на 71-м году жизни, сообщается на официальной странице артиста в Facebook.

Петр Мамонов был госпитализирован в больницу в Коммунарке в конце июня, он находился в состоянии медицинской комы и на аппарате искусственной вентиляции легких. В общей сложности музыкант провел в больнице 19 суток.

Петр Мамонов основал группу «Звуки Му» вместе с Алексеем Бортничуком в 1983 году. Позже к ним присоединился Александр Липницкий. Также Мамонов играл в театре и снимался в кино. Наиболее известные работы с ним: «Игла» с Виктором Цоем в главной роли, «Такси-блюз», где Мамонов сыграл талантливого музыканта-алкоголика, «Шапито шоу» и «Остров» Павла Лунгина, в котором герой артиста весь фильм искупает грехи.

Ранее Ольга Мамонова рассказала, что супругу становится «все хуже и хуже».