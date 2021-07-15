Моргенштерну снизили штраф за плагиат

Верховный суд Башкирии уменьшил сумму штрафа рэперу Моргенштерну за плагиат, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

25 марта Кировский районный суд взыскал с Моргенштерна 300 тыс. руб. за незаконное использование песни «Владимир Путин молодец» шоумена Олега Лихачева. Также рэпера обязали оплатить государственную пошлину в размере 6,5 тыс. руб.

После обжалования Верховный суд республики изменил решение суда первой инстанции, определив взыскать с Моргенштерна в пользу истца компенсацию за нарушение исключительных прав на музыкальное произведение в размере 50 тыс. руб., а расходы по уплате госпошлины — в размере 2 тыс. руб. «В остальной части решение районного суда оставлено без изменения, апелляционная жалоба ответчика – без удовлетворения», — уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что полиция закрыла дело о пропаганде наркотиков в четырех клипах Моргенштерна.